У березні обсяг наданих митних преференцій зріс на третину

Пільги зі сплати митних платежів у березні склали 33 мільярда гривень, при чому обсяг наданих преференцій зріс на 8 мільярдів або на 32,2% порівняно з минулорічними показниками.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У березні 2026 року до державного бюджету перераховано 79 млрд грн митних платежів. Водночас, при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на 33 млрд грн, що становить 41,7% від суми надходжень до бюджету.

Порівняно з березнем 2025 року, обсяг наданих преференцій зріс на 8 млрд грн або на 32,2%. Тоді цей показник становив 24,9 млрд грн, говориться у повідомленні.

Найбільшу частку (47,4%) становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення – це 15,6 млрд грн). Також значна частка припадає на пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів – 23,9% (7,9 млрд грн).

Звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод "про вільну торгівлю" склали 12,3% (4 млрд грн), пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури – 10,4% (3,4 млрд грн).

На інші пільги відповідно до законодавства припадає 6,1% (2 млрд грн).

Загалом від початку року при митному оформленні імпорту товарів було надано 104,3 млрд грн пільг зі сплати митних платежів, що на 58,8% (38,6 млрд грн) більше за аналогічний період минулого року.

Раніше уряд ухвалив постанову, яка передбачає, зокрема, здійснення внутрішнього транзиту суміжними державами без надання гарантій сплати митних платежів.

У липні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил.