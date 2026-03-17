Кабмін викреслив трансформатори зі списку товарів для пільгового імпорту

Віктор Волокіта — 17 березня, 15:59
Кабмін виключив трансформатори із переліку товарів для пільгового імпорту в межах угод з Секретаріатом ЕС.

Про це свідчить урядова постанова від 12 березня 2026 року №327, згідно з якою внесені зміни до переліку товарів, які ввозяться в Україну в рамках фінансування за рахунок Секретаріату Енергетичного співтовариства, і звільняються від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, з переліку виключено товарну позицію за кодом 8504 — "Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі".

Постанова від 12 березня 2026 року №327 набрала чинності з дня її опублікування.

"Запоріжжяобленерго" запустило власне виробництво трансформаторів, що дозволило відновлювати електропостачання за години замість тижня.

