За 2025 рік через електромобілі держава недоотримала 14,5 мільярда гривень податків – Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що пільги з ПДВ на імпорт електромобілів коштували державному бюджету 14,5 млрд грн за десять місяців 2025 року.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, з початку 2025 року в Україну завезли понад 82 тисячі електромобілів загальною вартістю 72,2 млрд грн. При цьому, через податковим пільгам, держава не отримала мільярди гривень надходжень.

"Для порівняння, наші виробники озброєння отримали за цей період втричі менший обсяг пільг", – зазначив народний депутат.

Гетманцев також нагадав, що мито на розмитнення електромобілів залишається нульовим, а акциз нижчій, ніж для авто з двигунами внутрішнього згоряння. Ці ставки не зміняться після 1 січня 2026 року, додав він.

