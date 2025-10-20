Первинне та вторинне житло в Україні: яка ситуація з цінами та попитом

За підсумками вересня на первинному ринку житла у значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра.

Про це йдеться в дослідженні маркетплейсу DIM.RIA.

Повідомляється, що Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 411/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області.

Крім того, попит на новобудови серед користувачів у вересні залишався нестабільним. Найбільший приріст попиту помічено у Чернігівській (+31%) та Кіровоградській (+14%) областях. А найістотніше зменшення — на Закарпатті (-11,3%), Сумщині (-11%) та Івано-Франківщині (-10%), згідно з аналітикою.

Водночас у вересні майже у всіх областях зросла кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості.

Як зазначають експерти, найпомітніше – у Кіровоградській (+38%), Закарпатській (+22%), Миколаївській (+21%), Львівській (+18%) та Дніпропетровській (+18%) областях. Дуже значне скорочення пропозицій зафіксовано на Житомирщині — падіння на 18% у порівнянні з серпнем.

За даними маркетплейсу, вартість вторинного житла у більшості областей західної частини України продовжує зростати, а у прифронтових регіонах — здебільшого падає або тримається стабільної ціни.

Зокрема, у Києві середня вартість однокімнатної квартири у вересні становить $95 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому коштує $200 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $46,5 тис.

Як інформують експерти, у вересні ринок продажу вторинного житла показав нерівномірну динаміку в різних регіонах країни. Найбільше зростання інтересу зафіксовано у Хмельницькій (+35%) та Харківській (+24%) областях. У Рівненській області відбулось найпомітніше зниження попиту — падіння на 19%.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у вересні в Києві склало 1:2. У Вінницькій області це співвідношення становить 1:18, Чернівецькій — 1:17, Тернопільській — 1:16, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2025 року в Україні було розпочато будівництво 48,9 тис. квартир і приватних будинків — це на 35% більше, ніж торік.

Собівартість будівництва житла з початку 2025 року виросла в середньому на 10-25% залежно від класу житла.