Перший транш британської позики Україні надійде наступного тижня

Перший транш у рамках кредиту Великої Британії на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів має надійти Україні наступного тижня.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня", - заявили в британському уряді.

Зазначається, що позика буде надана трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

Фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів.

Нагадаємо:

Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на суму близько 3 мільярдів доларів США на оборонні потреби України.