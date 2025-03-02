Первый транш британского кредита Украине поступит на следующей неделе

Первый транш в рамках кредита Великобритании на общую сумму 2,26 млрд фунтов стерлингов должен поступить Украине на следующей неделе.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

"Кредит будет полностью направлен на военные закупки для укрепления обороноспособности Украины, а первый транш, как ожидается, будет предоставлен Украине на следующей неделе", - заявили в британском правительстве.

Отмечается, чтозаем будет предоставлен тремя равными ежегодными платежами по 752 млн фунтов стерлингов.

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 млрд долларов США. Кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.

Напомним:

Украина и Великобритания подписали соглашение о займе на сумму около 3 миллиардов долларов США на оборонные нужды Украины.