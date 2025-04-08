Трамп обіцяє рекордний бюджет на оборону у $1 трильйон

Європейська правда

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що оборонний бюджет країни уперше в історії становитиме 1 трильйон доларів, що стане рекордною сумою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

На зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп заявив, що майбутній бюджет буде "в районі" 1 трильйона доларів.

"Ми дуже уважно ставимося до витрат, але збройні сили – це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що у вас зараз багато поганих сил", – сказав Трамп.

Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет у себе в X написав, що Трамп "відновлює наші збройні сили – і швидко".

"Скоро буде перший бюджет Пентагону на трильйон доларів", – зазначив він.

Водночас Гегсет є одним із найзатятіших прихильників зусиль зі скорочення витрат, яких вживає Департамент ефективності уряду Ілона Маска, а Пентагон, бюджет якого становить 850 мільярдів доларів на рік, а штат налічує близько 2 мільйонів співробітників, є найбільшою урядовою установою.

У лютому Гегсет розпорядився скоротити деякі невизначені категорії витрат Пентагону на 8% і перенести ці кошти на пріоритетніші програми, такі як протиракетна оборона.

Колишній міністр оборони Ллойд Остін часів президента Джо Байдена так само рекомендував збільшити видатки на оборону, довівши їх до трильйона доларів.

ЗМІ також повідомляли, що Гегсет розпорядився зробити пріоритетом американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню і зміцнення оборони країни шляхом "прийняття ризику" в Європі та інших частинах світу.

Крім того, за даними телеканалу CNN, Пентагон розглядає можливість скорочень у вищому ешелоні американської армії, що зокрема передбачає обʼєднання командувань на Європейському театрі воєнних дій.