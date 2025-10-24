ОВА замовила реконструкцію парку в Бородянці за 68 мільйонів із дорогими лавками

Департамент регіонального розвитку Київської ОДА 15 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Автомагістраль-Південь" реконструкцію парку за 68,30 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2026 року на вулиці Парковій у Бородянці планують реконструювати парк відпочинку "Рудка". Договір передбачає демонтаж старих конструкцій, улаштування нових тротуарів, доріжок і майданчиків, виконання архітектурно-будівельних робіт, прокладання мереж водопроводу та каналізації, встановлення систем електропостачання й освітлення, а також озеленення території.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси паркові лавки URB.SM.22-2 замовили по 26 760 грн/шт. Компанія Urbanism підтвердила "Нашим грошам" готовність продати такі лавки по 15 100 грн/шт, що на 44% дешевше.

Паркові широкі двосторонні лавки URB.SM24-1 врахували по 30 660 грн/шт, а Urbanism продає їх по 24 200 грн/шт, що на 21% дешевше.

Гумовий гранулят SBR 2-3 мм замовили по 50 грн/кг. "Майстерфайбр" продає його по 13 грн/кг, а "Мак Гума" по 19 грн/кг, що в 2,5-4 раза дешевше. Для парку у Вишневому його замовляли по 33 грн/кг, що на 34% дешевше.

Підсумкова відомість ресурсів містила вагомі позиції устаткування без зазначення характеристик, що створює ризик завищення цін.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Департамент регіонального розвитку Київської ОДА очолює Олег Кравченко. Уповноваженою особою з питань закупівель є Олександр Волохонський. Головою Київської ОДА є Микола Калашник.

Засновником одеської "Автомагістраль-Південь" є австрійська компанія "EйПі Констракшн Холдінг ГмбХ", а бенефіціаром – Олександр Бойко.

Нагадаємо:

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області 14 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Спецтермомонтаж-Енерго" реконструкцію школи за 204,9 млн грн.