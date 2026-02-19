Уряд спростив оренду держмайна для розміщення ВПО

Організації, які надають прихисток для внутрішньо переміщених осіб, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Йдеться, що громадські об'єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.

Водночас державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об'єкт.

Господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

"Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну", – підкреслила Свириденко.

Нагадаємо:

Мінрозвитку аналізує вільну державну та комунальну нерухомість, яку можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб і вразливих груп.

Міністерство розвитку відбирає для переобладнання під житло для переселенців виключно порожні будівлі державної та комунальної власності, про вилучення приватної власності не йдеться.