Вторинне житло в Україні: в яких обласних центрах за рік найбільше зросли ціни

В Україні в сегменті 1-кімнатних квартир найбільше збільшення середньої вартості рік до року було зафіксовано в Тернополі – станом на 1 квітня вони додали 37% у річному вимірі та досягли позначки $50 тис.

Про це йдеться в Щоквартальному звіті ринку нерухомості від ЛУН.

На другому місці за підвищенням цін — Одеса. За рік 1-кімнатні тут подорожчали на 25% і тепер в середньому коштують $49,5 тис. Також не зупиняється зростання цін на 1-кімнатні в Рівному: за рік вони додали 20% та досягли середньої ціни $57 тис., зазначається в аналітиці.

За даними дослідження, трійка міст-лідерів за ціною 1-кімнатних котрий рік залишається незмінною — це Київ, Львів та Ужгород. Періодично ця "трійця" міняється місцями, але за підсумками 1 кварталу 2026 року найдорожчі 1-кімнатні були у Львові (в середньому $71,6 тис.), друге місце посіли 1-кімнатні Києва ($70 тис.), а третє місце за дороговизною зайняли 1-кімнатні Ужгорода ($67 тис.).

Аналітики нагадали, що наприкінці 1 кварталу минулого року, лідерство утримували 1-кімнатні Львова з середньою ціною $65 тис., друге місце посідали 1-кімнатні Ужгорода з середньою вартістю $64 тис., а замикали трійку лідерів столичні 1-кімнатні з середньою ціною $63 тис.

Згідно з аналітикою, в сегменті 2-кімнатних квартир в Тернополі середня вартість за рік збільшилась на 34%, в Чернівцях — на 20%, в Хмельницькому — на 15%, в Івано-Франківську — на 12%. Для порівняння: у Львові середня ціна рік до року зросла на 8%, в Ужгороді — на 7%, а в столиці на 10%.

Відчутне здорожчання 2-кімнатних рік до року було зафіксоване в Кропивницькому та Сумах — їх середня вартість за рік тут піднялась на 20% та 23% відповідно.

Якщо ж говорити про найвищі середні ціни на 2-кімнатні в країні, то, за даними аналітики, вони залишаються в Києві, Львові та Ужгороді. Станом на 1 квітня 2026 року вони закріпились на рівні $110 тис., $100 тис. та $95,3 тис. відповідно. Для порівняння: торік в цих містах "середні двушки" коштували $100 тис., $92,5 тис. та $90 тис.

Щодо 3-кімнатних, то середні ціни на них також ростуть майже по всій країні, зазначають експерти. Рекордне подорожчання було зафіксовано в Сумах — середня ціна 3-кімнатної квартири тут зросла на 45% у порівнянні з ціною річної давнини. Проте вона все одно залишається чи не найнижчою в країні — середня 3-кімнатна тут коштує $53 тис.

Також відчутне подорожчання було зафіксовано в "середньо-західному поясі": Тернополі (+23% рік до року), Чернівцях (+24%), Хмельницькому (+15%) та Івано-Франківську (+13%). Та містах центральної частини України: Черкасах (+21%), Вінниці (+20%) та Кропивницькому (+18%).

За словами аналітиків, і в сегменті 3-кімнатних трійка міст з найдорожчими квартирами залишається незмінною. Це Київ, Львів та Ужгород, середня вартість такиї квартир становить $160 тис., $126 тис. та $112 тис. відповідно.

Але цілком можливо, як вважають аналітики, що незабаром ми побачимо тут зміни: середня ціна 3-кімнатних квартир в Чернівцях майже впритул наблизилась до ужгородських цін та досягла позначки $110 тис.

"Попри загальне зростання цін, бачимо, що український ринок вторинки має чітке регіональне поділення: середня вартість житла у прифронтових регіонах країни залишається суттєво нижчою за середню вартість квартир більш безпечних областях. І більше того, з часом цей розрив збільшується", – зазначають експерти.

За даними DIM.RIA, у березні вартість вторинного житла продовжувала зростати в більшості областей України. Найбільші темпи зростання зафіксовано у Херсонській (+6%), Івано-Франківській (+5%), Закарпатській (+4%), Тернопільській (+4%), Київській (+4%), Харківській (+4%) та Кіровоградській (+4%) областях. Значне падіння ціни відбулось у Черкаській області — на 10%.