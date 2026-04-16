В більшості регіонів України новобудови дорожчають: які зараз ціни

Наприкінці 1 кварталу 2026 року в більшості регіонів України фіксується підвищення середньої вартості квадратного метра новобудов.

Про це йдеться в аналітиці від ЛУН.

Зокрема, деяке зниження продемонструвала лише середні ціни у Запоріжжі — рік до року вони подешевшали на 5%.

Згідно з дослідженням, як і на вторинці, найвище зростання цін у відсотковому вираженні було зафіксовано в "середньо-західному поясі": Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Житомир — рік до року вартість "квадрату" в них зросла на 15%, 21%, 21% та 29% відповідно.

Відчутно подорожчали "метри" в Одесі та Рівному — за рік вони додали 14% до середньої ціни в гривні.

Львів, Київ та Ужгород продемонстрували помірне зростання середньої вартості квадратного метра новобудов — здорожчання в цих містах за рік становить 11%, 9% та 4%. Проте, якщо подивитись на приріст середньої ціни в цих містах у доларі, то Львів додав 6%, Київ — 2%, а в Ужгороді залишилась без змін, як йдеться в аналітиці.

Як зазначаєть експерти, трійка міст з найвищою середньою вартістю квадрата новобудов за рік дещо змінилася. Хоча перші дві сходинки як і раніше займають Львів та Київ — у Львові середня вартість метра новобудов досягла рекордних по країні 62,3 тис. грн, в Києві — 58,7 тис. грн.

Проте на третю сходинку піднялась Одеса, яка потіснила Ужгород: зараз в новобудовах Одеси середня вартість метра становить 52 тис. грн, а в Ужгороді — лише 50,4 тис. грн.

Згідно з аналітикою, щодо мінімальної вартості 1-кімнатної квартири на первинці, то найвищі ціни зберігаються у Львові (3 млн грн), Києві (2,6 млн грн) та Вінниці (2,1 млн грн).

Cеред 2-кімнатних квартир найвищий цінник навіть на найдешевші майбутні квартири — у Кропивницькому (4,5 млн грн), Львові (4,2 млн грн) та Києві (4 млн грн). А серед 3-кімнатних — в Кропивницькому (6,4 млн грн), Ужгороді (5,9 млн грн) та Києві (5,4 млн грн).

