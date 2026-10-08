Нацбанк показав курс валют на п'ятницю 9 жовтня

Курс валют на 9 жовтня 2026 року

У п'ятницю, 9 жовтня, офіційний курс євро до гривні збільшиться на 2 копійки й становитиме 50,13 грн.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Курс долара зменшиться на 1 копійку і становитиме 44,85 грн.

Офіційні курси на п'ятницю 9 жовтня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 44,85 грн (44,86 грн станом на 8 жовтня);

1 євро – 50,13 грн (50,15 грн станом на 8 жовтня).

Нагадаємо:

Попередній історичний максимум долара був встановлений 6 жовтня – 45,05 грн.

Попередній історичний максимум євро був встановлений 24 серпня – 52,24 грн.