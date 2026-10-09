Банки України показали актуальний курс валют на 9 жовтня
Банки оновили курси валют на 9 жовтня: середній євро становив 50,80 грн, долар – 45,17 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,66 – 45,17 грн (на 8 жовтня: 44,63 – 45,13 грн);
Євро: 50,10 – 50,80 грн (на 8 жовтня: 50,03 – 50,73 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,50 - 45,10 грн;
Ощадбанк - 44,70 - 45,28 грн;
Укрсиббанк - 44,60 - 45,19 грн;
ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;
Райффайзен - 44,65 - 45,15 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 49,80 - 50,80 грн;
Ощадбанк - 50,40 - 51,15 грн;
Укрсиббанк - 50,00 - 50,90 грн;
ПУМБ - 50,30 - 51,00 грн;
Райффайзен - 49,90 - 50,70 грн;
Нагадаємо:
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.