Банки України показали актуальний курс валют на 7 жовтня
Банки оновили курси валют на 7 жовтня: середній євро становив 50,91 грн, долар – 45,18 грн.
Про це свідчать дані minfin.com.ua.
Середні курси валют у касах банків були такими:
Долар США: 44,64 – 45,18 грн (на 6 жовтня: 44,68 – 45,24 грн);
Євро: 50,21 – 50,91 грн (на 6 жовтня: 50,25 – 50,93 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
Приватбанк - 44,5 - 45,10 грн;
Ощадбанк - 44,70 - 45,28 грн;
Укрсиббанк - 44,65 - 45,20 грн;
ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;
Райффайзен - 44,65 - 45,06 грн.
Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:
Приватбанк - 49,70 - 50,70 грн;
Ощадбанк - 50,40 - 51,15 грн;
Укрсиббанк - 50,15 - 51,05 грн;
ПУМБ - 50,60 - 51,30 грн;
Райффайзен - 49,90 - 50,57 грн;
Нагадаємо:
Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.