Банки України показали актуальний курс валют на 7 жовтня

Курс валют на 7 жовтня 2026 року

Банки оновили курси валют на 7 жовтня: середній євро становив 50,91 грн, долар – 45,18 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,64 – 45,18 грн (на 6 жовтня: 44,68 – 45,24 грн);

Євро: 50,21 – 50,91 грн (на 6 жовтня: 50,25 – 50,93 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 44,5 - 45,10 грн;

Ощадбанк - 44,70 - 45,28 грн;

Укрсиббанк - 44,65 - 45,20 грн;

ПУМБ - 44,70 - 45,30 грн;

Райффайзен - 44,65 - 45,06 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 49,70 - 50,70 грн;

Ощадбанк - 50,40 - 51,15 грн;

Укрсиббанк - 50,15 - 51,05 грн;

ПУМБ - 50,60 - 51,30 грн;

Райффайзен - 49,90 - 50,57 грн;

Нагадаємо:

Внаслідок рекордів у червні курс долара у банках вперше перетнув 45 грн. Долар знову перетнув цю позначку 23 липня.