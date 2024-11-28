Обвал рубля тисне на Банк Росії з вимогою різкого підвищення ставки

Нещодавнє падіння рубля посилює тиск на Банк Росії, змушуючи його підвищити ключову ставку - можливо, найбільше з початку війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними ЦБ, з 21 листопада, коли США наклали санкції на близько 50 російських банків, валюта ослабла майже на 8% стосовно долара і юаня. Це, ймовірно, посилить інфляцію, яку Банк Росії намагається стримати, підвищивши процентні ставки до рекордно високого рівня.

Центральний банк заявив, що готовий і надалі підвищувати вартість запозичень, яка наразі становить 21%, до рівня, необхідного для повернення інфляції до цільового рівня 4% наступного року. За оцінками Bloomberg, це може означати, що наступним кроком буде підвищення ставки до 25%.

Попит на іноземну валюту на внутрішньому ринку різко зріс на тлі побоювань, що нові обмеження суттєво обмежать приплив іноземної валюти.

Урядовці з усіх сил намагаються применшити вплив послаблення рубля, наголошуючи, зокрема, на тому, що це благо для експортерів. Але в умовах, коли інфляція більш ніж удвічі перевищує цільовий показник центрального банку, обвал валюти може змусити регуляторів діяти, всупереч і без того болючим умовам кредитування.

З початку року рубль втратив 19% проти долара США, що зробило його однією з найгірших валют на ринках, що розвиваються. Банк Росії використовує міжбанківські операції для розрахунку курсу з червня, коли США наклали санкції на Московську біржу, що одразу ж зупинило торгівлю доларом і євро.

Нагадаємо:

Центробанк РФ з 28 листопада і до кінця 2024 року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку.

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.