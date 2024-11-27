Центробанк Росії перестає купувати валюту на тлі обвалу рубля

Центробанк РФ з 28 листопада і до кінця 2024 року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу ЦБР.

Це рішення прийнято "з метою зниження волатильності фінансових ринків" і здійснюється "в рамках дзеркалювання регулярних операцій Мінфіну Росії, пов'язаних із реалізацією бюджетного правила".

До цього, з урахуванням покупок, ЦБР продавав валюту на 4,3 мільярда рублів (43 млн дол) на день.

У той же час, ЦБ продовжить операції з продажу іноземної валюти в рамках поповнення та використання коштів Фонду національного добробуту.

Рішення про відновлення операцій на внутрішньому валютному ринку прийматиметься регулятором "з урахуванням ситуації, що складається на фінансових ринках".

"Відстрочені покупки будуть здійснені протягом 2025 року", – оголосив Банк Росії.

Офіційний курс євро, встановлений Центробанком РФ на 28 листопада, становить 113,0947 рубля, курс долара – 108,0104 рубля, курс юаня – 14,8382 рубля.

Нагадаємо:

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Нові санкції США проти російських банків призвели до подальшого падіння рубля, поставивши під загрозу останні канали прямого надходження іноземної валюти в країну.