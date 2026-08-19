Новини 19 серпня: нове розслідування НАБУ та САП щодо корупції топпосадовців

Про що сьогодні говорили:

Про НАБУ та САП. Зранку 19 серпня НАБУ проводило обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

НАБУ та САП опублікували плівки, на яких нібито заступниця керівника Офісу президента (ОП) Ірина Мудра нібито обговорює, що очільник комітету Ради (ймовірно Данило Гетманцев) хотів стати "дахом" для "Сенс банку". Сам нардеп це заперечує.

У головному офісі державного Сенс банку 19 серпня правоохоронці проводили слідчі дії, пов'язані з окремими особами.

Про Угорщину. Угорські правоохоронці припинили кримінальне провадження щодо інкасаторів Ощадбанку, які у березні перевозили з Австрії до України $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Слідство не виявило кримінального походження грошей і дорогоцінних металів.

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Мішки грошей, охорона ГУР та Давид. Що відомо про нові плівки НАБУ

19 серпня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) провели обшуки в заступниці керівника Офісу президента (ОП), а також у головному офісі "Сенс банку". Цю спецоперацію правоохоронці назвали "Форест Гамп". Вона стосується внесення 150 млн грн застави за фігуранта справи "Мідас", ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.