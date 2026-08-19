Сенс банк відреагував на обшуки у головному офісі

У головному офісі державного Сенс банку 19 серпня правоохоронці проводили слідчі дії, пов'язані з окремими особами.

Про це повідомила пресслужба банку.

У фінустанові заявили, що співпрацюють із правоохоронними органами та надають необхідну інформацію. Водночас від подробиць відмовилися через обмеження на розголошення даних досудового розслідування.

Усі сервіси та послуги Сенс банк продовжують працювати у звичайному режимі, запевнили у банку.

Раніше 19 серпня джерела ЕП повідомили про обшуки НАБУ у Сенс банк, зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладишенка.

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Нагадаємо:

Зранку 19 серпня НАБУ проводило обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

У травні Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".

Того ж дня Верховна Рада викликала голову НБУ Андрія Пишного через ситуацію навколо Сенс банк.