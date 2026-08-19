Плівки НАБУ: голова комітету ВР хотів контролювати "Сенс банк" – Гетманцев заперечує

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) опублікували плівки, на яких ніби то заступниця керівника Офісу президента (ОП) Ірина Мудра ніби то обговорює, що очільник комітету Ради (ймовірно Данило Гетманцев) хотів стати "дахом" для "Сенс банку". Сам нардеп це заперечує.

Про це повідомляє НАБУ та САП і Данило Гетманцев.

На плівках НАБУ та САП заступниця керівника Офісу президента (ймовірно, мова про Ірину Мудру) розмовляє з невідомою особою та згадує голову комітету Ради (ймовірно, йдеться про голову фінансового комітету фінансів Данила Гетманцева) у контексті контролю за "Сенс банком".

Мудра з других вуст переповідає історію, ніби то Гетманцев та Давид (НАБУ не уточнює про кого йде мова, проте, ймовірно, йдеться про голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію) у різний час пропонували взяти під свою опіку "Сенс банк".

"Типу вони не будуть мочити "Сенс банк", а вони будуть їм башляти. Спочатку Давид прийшов, потім (ймовірно) Гетманцев. При чому не разом, а нарізно", – розповідає у розмові Мудра.

На ці записи відреагував сам Гетманцев.

Він заявив, що не обговорював ні з Мудрою, ні з кимось іншим питання контролю за "Сенс банком".

"Щоб зняти навіть найменші сумніви, я готовий пройти поліграф і дати покази НАБУ з цього приводу. Вже звернувся до НАБУ", – зазначив нардеп.

Нагадаємо:

НАБУ та САП викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію коштів для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

Також НАБУ провело обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.