НАБУ проводить обшуки у вістороненого голови наглядової ради "Сенс банку" – джерела

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в офісі наглядової ради "Сенс банк", зокрема у відстороненого голови наглядової ради Миколи Гладищенка.

Про це повідомляють джерела ЕП.

ЕП звернулася із запитом до прес-служби банку, однак на момент виходу новини там не змогли ані підтвердити, ані спростувати проведення слідчих дій.

Як йдеться в опублікованих УП розшифровках "плівок Міндіча", фігуранти розслідування Національного антикорупційного бюро обговорювали призначення членів наглядової ради "Сенс банку" до того, як відповідне рішення ухвалив уряд та погодив Нацбанк.

При цьому, фігуранти розслідування говорили про свої "квоти" у раді державного банку, що мало забезпечити їм контроль над рішенням фінустанови.

Так, 9 травня 2025 року людина, яку слідство ідентифікувало як колишнього радника наглядової ради "Сенс банку" та, ймовірно, "смотрящого" за установою Василя Веселого, говорила про призначення наглядової ради банку з Олександром Цукерманом, фігурантом справи "Мідас".

Через 40 днів після цієї розмови Кабінет міністрів призначив у наглядову раду усіх осіб, яких обговорювали ті співрозмовники.

Гладищенко – член правління "Укрфінжитла". Він увійшов до наглядової ради "Сенс банку" як незалежний член (не представник держави). Перед призначенням НБУ попросив у нього додаткові запевнення в його незалежності.

З вибором Гладищенка до наглядової ради погодилися не всі.

Так, заступник міністра фінансів Юрій Драганчук написав окрему думку щодо нього, зазначивши, що той не підходить на цю посаду через "обмежений досвід", а представник ЄБРР у номінаційному комітеті зауважив, що в Гладищенка можливий конфлікт інтересів, адже він працював у компанії-партнері "Сенс банку".

Нагадаємо:

У травні Гладищенко тимчасово відсторонився від виконання своїх повноважень після оприлюднення записів розмов фігурантів справи "Мідас".