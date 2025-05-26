"Оболонь" монополізувала постачання води для ЗСУ, піднявши ціну – Наші гроші

ПрАТ "Оболонь" 13 травня за відсутності конкуренції виграло торги ДП "Державний оператор тилу" Міноборони на постачання води у 1,5-літрових пляшках на суму 652,74 млн грн. Невдовзі мають бути укладені остаточні договори на поставку води для ЗСУ на друге півріччя 2025 року.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

"Оболонь" була одна на торгах, і знижка становила всього 0,5% від очікуваної вартості торгів. Ціна води - 4 гривні за літр.

Як пише видання, це сильно відрізняється від тендеру на постачання води на перше півріччя. Тоді по частині лотів конкурентами "Оболоні" були фірми "Аква-еко" і "Завод Артуз-аква". І хоч тоді вони програли, але примусили монополіста знизити ціну на 10%, середня ціна води тоді становила 3,8 грн/л.

"Варто відзначити, що конкуренція на торгах по бутильованій воді "ДОТу" завжди була низькою на рівні 1-2 компаній. Тільки одного разу на торги прийшло 4 учасники. Але на конкурентних лотах вдавалось збити очікувану вартість на 5-13%. Лише в одному незначному тендері була ціна 4,1 грн/л в усіх інших закупівлях минулого року ціна коливалась на рівні 2,9-3,9 грн/л", - пише видання.

"Наші гроші" також звернули увагу на те, що протягом 2024 року на ринок постачання води намагалися увійти ТОВ "Водограй", ПІІ ТОВ "Аква-Еко", ТОВ "Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро", ТОВ ПІІ "Еконія", ТОВ "Завод Артез Аква", ТОВ "Аквапласт", ПрАТ "Новомосковський завод мінеральної води", ТОВ "ЮТ Компані".

З них по одному підряду вдалось отримати тільки "Аквапласту", "Новомосковському заводу" та "ЮТ Компані". Частка "Оболоні" в контрактах ДОТу становила 93%.

Попри давнє партнерство "Оболонь" звернулась до замовника з проханням переглянути окремі положення проєкту договору. Компанія звернула увагу, що відповідальність постачальника суттєво зросла, тоді як відповідальність замовника або не прописана, або мінімальна.

Зокрема, у проєкті був передбачений штраф у 100% вартості товару за затримку понад 7 днів. "Оболонь" зазначила, що в умовах війни доставлення води, особливо в прифронтові райони, пов’язана з реальними ризиками. Замовник погодився лише частково — штраф залишив, а строк продовжив на 14 днів (саме така вимога містилась у попередньому контракті).

Пункт про можливе постачання за менш ніж 1 день також викликав заперечення. ДОТ відмовився виключити його, але змінив формулювання на 3 дні.

У підсумку торгів та правок санкційна політика в контракті 2024 року і проєкті договору 2025 змінилась, але не кардинально.

Нагадаємо:

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року очікуваною вартістю 22,5 млрд грн.