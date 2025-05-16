Агенція Міноборони оголосила масштабні закупівлі продуктів з посиленим контролем

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони оголосило закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року очікуваною вартістю 22,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Закупівлі оголошені на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.

У нових договорах передбачено посилений контроль якості, зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців.

Тепер така продукція не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії. Це дозволить зменшити кількість випадків постачання фальсифікату у військові частини.

Нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами.

Нагадаємо:

НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування для Збройних Сил України.