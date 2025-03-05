Новини 5 березня: ріст курсу українських акцій, затримка виплат за "Нацкешбеком", заміна USAID в Україні

Про що сьогодні говорили?

Про Панамський канал: BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.

Про обстріли: Увечері 4 березня росіяни вчетверте за два тижні вдарили по черговому енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про "Нацкешбек": В Україні виплати у межах програми "Національний кешбек" за грудень та січень затримуються, водночас вони перебувають в обробці.

Про акції: Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та про можливість швидких мирних переговорів.

Про заміну USAID: Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, за які раніше відповідало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Про втрати бізнесу: Від початку повномасштабного вторгнення понад 1300 міжнародних компаній скоротили або припинили свою діяльність у Росії, через це їхні втрати перевищили 170 млрд доларів.

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Власники АТБ і NAVI йдуть у житловий сектор. Як забудовники залучають відомих інвесторів

Девелоперські компанії перебувають за крок від банкрутства через відсутність покупців квартир. Їм на допомогу приходять великі інвестори з інших галузей.