РФ вдарила по ще одному енергооб'єкту в Одеській області

Увечері 4 березня росіяни вчетверте за два тижні вдарила по черговому енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Вчора ввечері ворог атакував ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні", - йдеться у повідомленні.

Водночас, енергокомпанія не повідомила, про який енергооб'єкт йдеться та яка ступінь руйнації.

"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювані роботи", - додали в енергокомпанії.

Нагадаємо:

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.

Зазначалося, що через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Росія другу ніч поспіль продовжувала енерготерор Одещини, вдаривши по енергооб'єкту ДТЕК.

4 березня російські військові знову атакували енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.