Новости 5 марта: рост курса украинских акций, задержка выплат по "Нацкешбеку", замена USAID в Украине

О чем сегодня говорили?

О Панамском канале: BlackRock договорилась о покупке двух крупных портов на Панамском канале у их владельца из Гонконга за 22,8 миллиарда долларов на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который заявлял о чрезмерном влиянии Китая на стратегический водный путь.

Об обстрелах: Вечером 4 марта россияне в четвертый раз за две недели ударили по очередному энергообъекту ДТЭК в Одесской области.

О "Нацкэшбэке": В Украине выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за декабрь и январь задерживаются, в то же время они находятся в обработке.

Об акциях: Курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже подскочили на фоне новостей о примирении между президентами Украины и США и о возможности быстрых мирных переговоров.

О замене USAID: Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, за которые ранее отвечало Агентство США по международному развитию (USAID).

О потерях бизнеса: С начала полномасштабного вторжения более 1300 международных компаний сократили или прекратили свою деятельность в России, из-за этого их потери превысили 170 млрд долларов.

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