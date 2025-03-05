Компанії зі США придбали ключові порти навколо Панамського каналу

BlackRock домовилася про купівлю двох великих портів на Панамському каналі у їхнього власника з Гонконгу за 22,8 мільярда доларів на тлі тиску з боку Дональда Трампа, який заявляв про надмірний вплив Китаю на стратегічний водний шлях.

Про це пише газета Financial Times.

Згідно з угодою, гонконгська компанія CK Hutchison продасть бізнес консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment Limited. Вони отримають 90% акцій компанії, що володіє та керує двома портами в Панамі.

Трамп неодноразово заявляв, що "Китай контролює Панамський канал», а на початку року навіть пригрозив "повернути його" під американське управління. Його адміністрація також вимагала від Панами зменшити вплив Китаю на канал.

Окрім панамських портів, угода також передбачає продаж 80% акцій портових дочірніх компаній CK Hutchison, які керують 43 портами в 23 країнах, зокрема у Великій Британії, Німеччині, Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, у Мексиці та Австралії.

Решта 20% акцій залишиться у власності портового оператора PSA, який належить суверенному фонду Сінгапуру Temasek.

CK Hutchison очікує отримати понад 19 мільярдів доларів готівкою в результаті угоди, включаючи погашення частини акціонерних позик. Ринкова капіталізація компанії становить 19 мільярдів доларів США.

Після оголошення угоди акції CK Hutchison зросли на 22% під час ранкових торгів у Гонконгу.

Перемога Трампа на виборах у листопаді та його заклики повернути Панамський канал під контроль США підштовхнули CK Hutchison до рішення продати порти.

Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк поінформував високопосадовців адміністрації Трампа, зокрема самого президента, щоб заручитися їхньою підтримкою угоди. За словами двох джерел, консорціум не пішов би на цей крок, якби не був упевнений у схваленні угоди з боку американського уряду.

Нагадаємо:

У своїй промові на інавгурації, говорячи про зовнішню політику, Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом, який "експлуатує Китай", а також перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно у відповідь на позицію американського президента Дональда Трампа "повернути" Панамський канал заявив, що ключовий водний шлях залишиться під контролем Панами.