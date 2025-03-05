Втрати іноземного бізнесу в Росії перевищили 170 млрд доларів

Від початку повномасштабного вторгнення понад 1300 міжнародних компаній скоротили або припинили свою діяльність у Росії, через це їхні втрати перевищили 170 млрд доларів.

Про це йдеться в дослідженні від KSE Institute.

Зазначається, що основну частину втрат становлять списання активів – понад 167 млрд доларів. З них понад 57 млрд доларів припадає на компанії, активи яких були конфісковані російською владою, передані місцевим структурам або державним установам, хоча їхня ринкова вартість складала близько 74 млрд доларів. Додатково компанії були змушені сплатити щонайменше 3 млрд доларів "податку за вихід", який став обов’язковою умовою продажу активів і значно зріс із 2023 року.

Найбільше постраждали компанії зі США ($46 млрд), Німеччини ($44,5 млрд), Великої Британії ($35,1 млрд), Франції ($12,1 млрд), Австрії ($6,7 млрд) та Фінляндії ($5,1 млрд).

Серед найбільших втрат – вихід British Petroleum (BP) із "Роснефти" ($25,5 млрд), націоналізація активів Uniper ($22 млрд), Fortum ($4,07 млрд), списання активів ExxonMobil ($4 млрд), Renault ($2,4 млрд) та вимушений продаж Société Générale свого російського бізнесу ($3,3 млрд).

Як йдеться в дослідженні, Росія системно використовувала механізми економічного тиску. Щонайменше 30 компаній стали жертвами примусового захоплення активів, серед них: Carlsberg, Danone, Fortum, Wintershall Dea, Uniper та ExxonMobil.

За даними KSE Institute, станом на початок березня 2025 року 481 компанія повністю залишила російський ринок. Ще близько 1357 бізнесів скоротили операційну діяльність або перебувають у процесі виходу.