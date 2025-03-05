Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Курс українських акцій підскочив на тлі новин про примирення Зеленського і Трампа

Альона Кириченко — 5 березня, 15:19
Курс українських акцій підскочив на тлі новин про примирення Зеленського і Трампа
Getty Images

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та про можливість швидких мирних переговорів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що індекс WIG-Ukraine на 13:15 за Києвом піднявся на 12,96% – до 579,38 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland підскочив на 23,58%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" - на 19,78% і 23,58%, KSG-Agro - на 11,94%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 7,99%. Акції компанії Coal Energy виросли в ціні на 15,67%.

Крім того, на 7,24% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

На Лондонській біржі курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП виріс на 3,63%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 6,93%.

На ринку єврооблігацій України котирування зросли на 2-6%: євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 70,13% від номіналу, у 2036 – по 56,02%.

ВВП-варранти також подорожчали на 0,13% – до 77,95% від умовної вартості.

Нагадаємо:

4 березня українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які 3 березня обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжили втрачати вартість на тлі призупинення військової допомоги.


акції

Останні новини