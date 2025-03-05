Курс українських акцій підскочив на тлі новин про примирення Зеленського і Трампа

Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі підскочили на тлі новин про примирення між президентами України та США та про можливість швидких мирних переговорів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що індекс WIG-Ukraine на 13:15 за Києвом піднявся на 12,96% – до 579,38 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland підскочив на 23,58%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" - на 19,78% і 23,58%, KSG-Agro - на 11,94%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" – на 7,99%. Акції компанії Coal Energy виросли в ціні на 15,67%.

Крім того, на 7,24% подорожчали акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float.

На Лондонській біржі курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП виріс на 3,63%, тоді як акцій гірничо-рудної компанії Ferrexpo – на 6,93%.

На ринку єврооблігацій України котирування зросли на 2-6%: євробонди із погашенням у 2029 році котируються по 70,13% від номіналу, у 2036 – по 56,02%.

ВВП-варранти також подорожчали на 0,13% – до 77,95% від умовної вартості.

Нагадаємо:

4 березня українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які 3 березня обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжили втрачати вартість на тлі призупинення військової допомоги.



