Новини 3 лютого: Raiffeisen заробляє мільйони на армії РФ, атака дронів по "Газпрому"

Про Raiffaisen. Австрійський Raiffeisen Bank International AG заробляє гроші на фірмах, що постачають продукцію армії Путіна.

Про "Газпром". Чергові атаки українських дронів на російські регіони призвели до зупинки одного з найбільших заводів держкорпорації "Газпром".

Про чеки. Бізнес звернувся до Міністерства фінансів з проханням ще на шість місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків.

Про мита. За словами президентки Мексики Калудії Шейнбаум, США відкладуть запровадження 25% мит на мексиканські товари на місяць після "хорошої розмови" з Трампом.

Про USAID. Мільярдер Ілон Маск, який очолює ініціативу президента США Дональда Трампа зі зменшення федерального уряду, повідомив, що триває робота над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Інвестори з полегшенням видихають, коли їх житло добудовують. Утім, часто проблеми жителів після цього тільки починаються.