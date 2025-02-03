Бізнес просить продовжити перехід до впровадження нових фіскальних чеків

Бізнес звернувся до Міністерства фінансів з проханням ще на шість місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків.

Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

У ЄБА зазначили, що бізнес підтримує ініціативи, що допоможуть підвищити прозорість розрахунків, та виступає за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного впровадження змін.

Компанії-члени ЄБА вітають попереднє рішення Мінфіну продовжити перехідний період для впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків до 1 березня 2025 року.

"Водночас розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення", – йдеться в повідомленні.

Ритейлерам потрібно перепрограмувати касове обладнання у всіх торговельних точках, оновити програмне забезпечення для відповідності новим стандартам, проінформувати працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів та провести тестування й усунення помилок.

На думку ЄБА, продовження перехідного періоду на шість місяців дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог.

Нагадаємо:

Чеки нової форми мали з'явитися з 1 січня 2025 року згідно з відповідним наказом Мінфіну від 22 листопада 2024 року.

Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.