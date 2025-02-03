Новости 3 февраля: Raiffeisen зарабатывает миллионы на армии РФ, атака дронов по "Газпрому"

О Raiffaisen. Австрийский Raiffeisen Bank International AG зарабатывает деньги на фирмах, поставляющих продукцию армии Путина.

О "Газпроме" Очередные атаки украинских дронов на российские регионы привели к остановке одного из крупнейших заводов госкорпорации "Газпром".

О чеках. Бизнес обратился к Министерству финансов с просьбой еще на шесть месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков.

О пошлинах. По словам президента Мексики Калудии Шейнбаум, США отложат введение 25% пошлин на мексиканские товары на месяц после "хорошего разговора" с Трампом.

О USAID. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий инициативу президента США Дональда Трампа по уменьшению федерального правительства, сообщил, что продолжается работа над закрытием Агентства США по международному развитию (USAID).

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