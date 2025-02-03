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Один з найбільших заводів "Газпрому" зупинився через атаку українських дронів

Віктор Волокіта — 3 лютого, 15:31
Один з найбільших заводів Газпрому зупинився через атаку українських дронів
The Moscow Times

Чергові атаки українських дронів на російські регіони призвели до зупинки одного з найбільших заводів держкорпорації "Газпром".

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомив губернатор регіону Ігор Бабушкін, астраханський газопереробний завод, який випускає бензин і дизпаливо, а також є головним у Росії виробником сірки для вибухівки, призупинив роботу.

За його словами, виробничі процеси на підприємстві, яке щодня переробляє понад 8 тисяч тонн газового конденсату, були зупинені завчасно - до атаки, яка спровокувала пожежу.

"Процес зупинки промислу пройшов у штатному режимі, без загрози життю персоналу", - заявила пресслужба Бабушкіна.

Співробітників заводу відправили в бомбосховище.

Нагадаємо:

Згідно зі зведенням Міноборони РФ, у ніч на 3 лютого шість російських регіонів атакували щонайменше 70 безпілотників. Унаслідок нальоту на Волгоградську область постраждав розташований у місті нафтопереробний завод "Лукойла".

Росія Газпром

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Один з найбільших заводів "Газпрому" зупинився через атаку українських дронів
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