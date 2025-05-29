Новини 29 травня: чи перезапускає РФ ЗАЕС, Україна продає найбільшу титанову компанію

Про що всі сьогодні говорили?

Про ЗАЕС. Ознак того, що Росія готується перезапустити Запорізьку атомну електростанцію в Україні, наразі немає.

Про Ярославського. Національна поліція України провела 49 обшуків у межах розслідування масштабної схеми легалізації коштів, привласнених з однієї нафтопереробних компаній країни - "Укртатнафти".

Про ОГХК. Антимонопольний комітет дозволив компанії "Цемін Україна", яка входить до холдингу азербайджанського інвестора Neqsol, придбати "Об'єднану гірничо-хімічну компанію".

Про санкції РФ. У США зростає тиск на президента Дональда Трампа через його небажання вводити нові санкції проти Росії.

Про газ. Україна отримає додатковий доступ до імпортного газу завдяки запуску нового маршруту через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну.

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