Знижки до 46%: п’ять країн відкривають новий газовий маршрут до України

Україна отримає додатковий доступ до імпортного газу завдяки запуску нового маршруту через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну.

Про це повідомляє Оператор ГТС України.

Зазначається, що газ постачатиметься з LNG-термінала Ревітуса, що біля Афін, і надходитиме через Трансбалканський коридор.

Потужність нового маршруту складе близько 1 млрд кубометрів на рік. Він діятиме з червня 2024 року до жовтня 2025 року. Транспортування проходитиме через п’ять точок з’єднання: Кулата/Сідірокастрон, Негру Вода 1/Кардам, Ісакча 1/Орлівка, Каушани та Гребеники.

Унікальність маршруту – газ буде використовуватись виключно для постачання в Україну. Це дозволило операторам встановити знижені тарифи: мінус 25% від стандартної ставки і мінус 46% – для українських точок.

Перший аукціон з розподілу потужності запланований на 29 травня на платформі RBP. Пропозиція – 31,36 млн кВт·год на добу. Якщо не вся потужність буде розподілена, можливий ще один аукціон до кінця місяця.

Аукціони надалі проводитимуться щомісяця за принципом єдиної ціни.

Ініціатива має зміцнити енергетичну безпеку України та знизити ризики дефіциту палива взимку.

Нагадаємо:

Україна найближчим часом може розпочати імпорт газу по Трансбалканському коридору, окрім поточного імпорту газу з Угорщини, Польщі та Словаччини.