Україна продає свою "титанову перлину" Азербайджану: АМКУ дозволив продаж ОГХК

Антимонопольний комітет дозволив компанії "Цемін Україна", яка входить до холдингу азербайджанського інвестора Neqsol, придбати "Об'єднану гірничо-хімічну компанію".

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Цемін Україна" на набуття контролю над АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія" шляхом безпосереднього придбання акцій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", – йдеться у повідомленні.

"Цемін Україна" входить до міжнародної групи компаній Neqsol Holding, якою на 100% володіє Насіб Хасанов з Азербайджану.

АТ "ОГХК" - один з найбільших виробників титанової сировини у світі. Виробничі потужності компанії становлять більше півмілліона тон сировини на рік.

Нагадаємо:

У жовтні 2024 року Фонд державного майна України провів приватизаційний онлайн-аукціон з продажу державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Аукціон виграла компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову. Пропозиція склала 3,94 млрд грн.