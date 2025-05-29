Новости 29 мая: перезапускает ли РФ ЗАЭС, Украина продает крупнейшую титановую компанию

О чем все сегодня говорили?

О ЗАЭС. Признаков того, что Россия готовится перезапустить Запорожскую атомную электростанцию в Украине, пока нет.

О Ярославском. Национальная полиция Украины провела 49 обысков в рамках расследования масштабной схемы легализации средств, присвоенных из одной нефтеперерабатывающей компании страны - "Укртатнафты".

Об ОГХК Антимонопольный комитет разрешил компании "Цемин Украина", которая входит в холдинг азербайджанского инвестора Neqsol, приобрести "Объединенную горно-химическую компанию".

О санкциях РФ. В США растет давление на президента Дональда Трампа из-за его нежелания вводить новые санкции против России.

О газе. Украина получит дополнительный доступ к импортному газу благодаря запуску нового маршрута через Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину.

Эксклюзивы ЭП

На юге Киева сохранилось уникальное место. Общественность хочет законсервировать его для грядущих поколений, застройщик - вдохнуть новую жизнь. Кто возьмет верх?

Весна 2025 года оказалась холоднее, чем обычно. Как погода повлияла на насаждения в садах и полях и на будущие урожаи?