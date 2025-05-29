Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"

Національна поліція України провела 49 обшуків у межах розслідування масштабної схеми легалізації коштів, привласнених з однієї нафтопереробних компаній країни - "Укртатнафти".

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, гроші, отримані від реалізації пального, фактично спрямовувалися на рахунки підприємств, пов’язаних із фінансово-промисловою групою.

Під час обшуків в офісах групи DCH у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі правоохоронці вилучили фінансову документацію, комп’ютерну техніку та носії інформації. Слідчі дії проводилися в офісах, а також за місцями проживання топменеджменту групи та посадовців фіктивних компаній, через які відмивалися кошти.

Раніше у цій справі до міжнародного розшуку оголосили колишнього голову правління нафтопереробного концерну та п’ятьох його спільників. За даними Нацполіції, ексчиновник створив організовану злочинну групу, до якої увійшли його заступник, керівник одного з управлінь та шість підприємців.

Підконтрольні фігурантам компанії укладали з нафтопереробною корпорацією угоди на постачання нафтопродуктів, однак не розраховувалися за них. Натомість кошти легалізовували через ланцюг фіктивних договорів.

Усім дев’ятьом учасникам групи оголошено підозру за заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.

Водночас DCH заявляє, що вважає ці масові обшуки незаконними, такими, що чинять необґрунтований тиск на бізнес-діяльність групи, та наслідком того, що попередні незаконні дії правоохоронців були оскаржені в Офісі Генерального прокурора, ГСУ НПУ та ДСР НПУ.

Формальним обґрунтуванням стало застосування процедури за ч. 3 ст. 233 КПК України — без ухвали слідчого судді.

"Олександр Ярославський ніколи не мав впливу на прийняття рішень у ПАТ "Укртатнафта", не отримував жодних дивідендів, не мав опосередкованого бенефіціарного володіння і не контролював діяльність товариства", - йдеться у повідомленні групи з посиланням на лист одного з акціонерів ПАТ "Укртатнафта".

Нагадаємо:

Раніше, Нацполіція повідомляла, що ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн. Мова йде про Олександра Ярославського.

Водночас група DCH відкидає інформацію про те, що Ярославський перебуває у розшуку Інтерполу.