"Гра закінчилася": союзники Трампа вимагають посилення санкцій проти Росії

У США зростає тиск на президента Дональда Трампа через його небажання вводити нові санкції проти Росії.

Про це пише Reuters.

Частина республіканців у Конгресі та радників Білого дому наполягають на негайному посиленні тиску на Москву через продовження війни проти України.

Трамп досі відкладав рішення, вважаючи, що має шанс домовитися з Володимиром Путіним про припинення бойових дій. Він також неодноразово заявляв, що санкції "часто бувають неефективними" і лише посилюють напруження.

За словами представників адміністрації, розчарування президента діями Путіна зростає. "Він завжди шукає різні способи чинити тиск. Це не виняток. Він завжди зважує свої варіанти", — зазначив високопоставлений представник Білого дому.

Наразі вже готовий новий пакет санкцій, який включає обмеження для банківського сектору та енергетики. У Конгресі також запропоновано законопроєкт про 500-відсотковий митний тариф на імпорт із країн, що купують російську нафту. Один із чиновників США вважає, що це дозволить Трампу дистанціюватися від рішення і зберегти контакт з Кремлем.

Водночас, за словами республіканця Чака Грассі, "настав час застосувати санкції, достатньо сильні, щоб Путін зрозумів, що гра закінчилася".

Хоча Трамп ще у січні заявляв, що зможе завершити війну в Україні за 24 години, останні події, зокрема нові ракетні обстріли з боку Росії, змінили його риторику. Після нещодавньої двогодинної розмови з Путіним президент США заявив, що російський лідер "грає з вогнем" і "зовсім збожеволів".

"Якщо я вважаю, що близький до укладення угоди, я не хочу все зіпсувати, вживаючи таких заходів", — пояснив Трамп журналістам своє зволікання із санкціями.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.

Трамп в неділю, засуджуючи останні російські обстріли України, заявив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.