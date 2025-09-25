Новини 25 вересня: атаки енергетики, новий прогноз ЄБРР щодо України

Про атаку "Укрзалізниці": Вночі проти 25 вересня ворожі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях "Укрзалізниці".

Про атаку Ніжина: Зранку 25 вересня на околиці Ніжина в Чернігівській області зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури.

Про шахед і китайців: Китайські експерти з безпілотників неодноразово літали в Росію, щоб брати участь у технічній розробці військових дронів "Гарпія" на державному заводі ІЕМЗ "Купол", який перебуває під санкціями Заходу.

Про прогноз від ЄБРР: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%, і залишив незмінним прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови закінчення війни Росії проти України.

Про КРАІЛ: Печерський районний суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості між колишнім членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгеном Яхнієм та Офісом генерального прокурора.

Про паливну кризу в РФ: В Росії кількість АЗС в умовах перебоїв з постачанням палива скоротилося на 2,6%, або на 360 об'єктів з кінця липня, а в окремих регіонах проблеми вже мають масштабніший характер.

Про блекаут на ЗАЕС: Другий день поспіль окупована росією Запорізька атомна електростанція змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання.

Про мегапозику: Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримує використання заморожених російських активів для України та закликає ЄС розблокувати кредит у розмірі 140 млрд євро.

