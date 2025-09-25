Атака РФ знеструмила чотири дільниці "Укрзалізниці": є затримка потягів
Вночі проти 25 вересня ворожі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях "Укрзалізниці".
Про це інформує пресслужба перевізника.
Як зазначає УЗ, постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.
За даними УЗ, станом на 08:00 продовжувався рух під резервними тепловозами, затримки фіксувались для наступних поїздів:
• №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)
• №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)
• №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)
• №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)
• №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)
• №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)
• №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)
• №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).
Нагадаємо:
Вночі 25 вересня "Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів внаслідок російських обстрілів на Миколаївщині та Кіровоградщині і знеструмлення окремих дільниць.