Новини 24 квітня: Китай поставив США жорстку митну умову, Тігіпко купив "Ідея Банк"

Про що всі сьогодні говорили?

Про Тігіпка. Польський Getin Holding SA 23 квітня з третьої спроби продав 100% акцій "Ідея Банку", 27-го за обсягом активів в Україні.

Про Китай та США. Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.

Про ВВП-варанти. Переговори з власниками ВВП-варантів, які відбулися напередодні у Вашингтоні, зайшли у глухий кут.

Україна провела раунд переговорів з комітетом власників ВВП-варантів, під час якого запропонувала дві опції реструктуризації. Інвестори з ними не погодилися.

Про криптовалюту. 24 квітня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні.

Ексклюзиви ЕП

В інтерв'ю ЕП генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович розповів про пропозиції продати бізнес, невдоволення публікаціями Новинського та спроби поговорити з формально другою людиною в країні.