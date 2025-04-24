Новини 24 квітня: Китай поставив США жорстку митну умову, Тігіпко купив "Ідея Банк"
Про що всі сьогодні говорили?
Про Тігіпка. Польський Getin Holding SA 23 квітня з третьої спроби продав 100% акцій "Ідея Банку", 27-го за обсягом активів в Україні.
Про Китай та США. Китай заявив, що США мають повністю скасувати всі односторонні тарифні заходи, якщо вони дійсно зацікавлені у відновленні торгових переговорів.
Про ВВП-варанти. Переговори з власниками ВВП-варантів, які відбулися напередодні у Вашингтоні, зайшли у глухий кут.
Україна провела раунд переговорів з комітетом власників ВВП-варантів, під час якого запропонувала дві опції реструктуризації. Інвестори з ними не погодилися.
Про криптовалюту. 24 квітня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні.
Ексклюзиви ЕП
Керівник бізнесу Новинського: "Андрій Єрмак, я вас прошу, будьте розумною людиною"
В інтерв'ю ЕП генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович розповів про пропозиції продати бізнес, невдоволення публікаціями Новинського та спроби поговорити з формально другою людиною в країні.