Новости 24 апреля: Китай поставил США жесткое таможенное условие, Тигипко купил "Идея Банк"
О чем все сегодня говорили?
О Тигипко. Польский Getin Holding SA 23 апреля с третьей попытки продал 100% акций "Идея Банка", 27-го по объему активов в Украине.
О Китае и США. Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.
О ВВП-варрантах. Переговоры с владельцами ВВП-варрантов, которые состоялись накануне в Вашингтоне, зашли в тупик.
Украина провела раунд переговоров с комитетом держателей ВВП-варрантов, в ходе которого предложила две опции реструктуризации. Инвесторы с ними не согласились.
О криптовалюте. 24 апреля комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал законопроект о виртуальных активах и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении.
Эксклюзивы ЭП
Руководитель бизнеса Новинского: "Андрей Ермак, я вас прошу, будьте умным человеком"
В интервью ЭП генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович рассказал о предложениях продать бизнес, недовольстве публикациями Новинского и попытках поговорить с формально вторым человеком в стране.