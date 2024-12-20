Новини 20 грудня: ракетна та хакерська атаки РФ по Україні

Про кібератаку РФ: Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.

Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

Про ракетну атаку РФ: Внаслідок ракетної атаки РФ постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank у Києві.

Внаслідок атаки безпілотників 20 грудня був знищений склад замороженої продукції "Сільпо" в Бориспільському районі.

Про транзит газу РФ: О 7 ранку 1 січня 2025 року українська ГТС зможе транспортувати газ тільки неросійського походження.

Росія та Україна не досягли угоди, яку намагався посередництвом забезпечити Азербайджан, щодо продовження транзиту російського газу через Україну до Європи.

Про нафтопровід "Дружба": Постачання російської та казахстанської нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини через трубопровід "Дружба" зупинилося з четверга через технічні проблеми на російській насосній станції.

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Чому Sukhoi Superjet 100 ледь не одразу був приречений на провал і скільки ще експлуатуватимуться ці літаки?

Пропало все. Як російські хакери зламали українські реєстри

19 грудня відбулась одна з наймасштабніших російських кібератак на українські державні реєстри. Які її наслідки?