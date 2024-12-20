Технічні проблеми у РФ зупинили постачання російської нафти трубопроводом "Дружба"

Постачання російської та казахстанської нафти до Угорщини, Словаччини, Чехії та Німеччини через трубопровід "Дружба" зупинилося з четверга через технічні проблеми на російській насосній станції.

Про це пише агентство Reuters.

Цей трубопровід, один із найбільших у світі з пропускною здатністю 2 мільйони барелів на добу, залишається останньою основною артерією, що з'єднує російські нафтові родовища з європейськими нафтопереробними заводами, після того, як уряди ЄС скоротили залежність від російського газу.

Білоруський концерн "Белнефтехим" підтвердив порушення в постачанні нафти через "Дружбу" в коментарі для агентства "БелТА" і заявив, що білоруські нафтопереробні заводи використовують запасені обсяги нафти для підтримки роботи.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, оскільки не уповноважені робити публічні заяви, повідомили, що "Транснефть" виявила проблему на насосній станції в Унечі, у Брянській області Росії, приблизно за 70 км від кордону з Білоруссю.

До зупинки трубопровід транспортував 300 тисяч барелів на добу.

За словами джерел, перебої вплинули на постачання російської нафти до Білорусі та країн ЄС, тоді як відвантаження з російських західних портів – Новоросійська, Усть-Луги та Приморська – залишилися без змін. Одне з джерел припустило, що нафту можуть перенаправити з "Дружби" до портів.

Інше джерело повідомило, що проблему можуть вирішити за кілька днів, тоді як третє заявило, що постачання будуть призупинені до кінця місяця.

Угорська компанія MOL, яка потребує цієї нафти для своїх нафтопереробних заводів, заявила в п’ятницю, що має інформацію про можливе відновлення поставок за кілька днів і що перебої не вплинуть на енергетичну безпеку регіону.

Речник чеського нафтопереробного заводу Orlen Unipetrol зазначив, що "постачання сирої нафти через трубопровід "Дружба" наразі не перервано".