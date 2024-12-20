Від ракетної атаки РФ постраждав центральний офіс Sense Bank: є зниклий

Внаслідок ракетної атаки РФ постраждала будівля центрального офісу державного Sense Bank у Києві.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Попри пошкодження будівлі, Банк продовжує працювати в штатному режимі, забезпечуючи клієнтам доступ до всіх необхідних послуг і сервісів. На території БЦ "Торонто-Київ" наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки", - йдеться у повідомленні.

На момент повітряної тривоги всі співробітники, які виконували роботу в офісі, знаходилися у безпечному місці, дотримуючись заходів безпеки.

"Водночас із сумом повідомляємо, що ми втратили звʼязок з колегою, який був близько до епіцентру вибуху на шляху до роботи. Наразі тривають слідчі та пошукові дії", - додали у пресслужбі.

Крім того, як пише "Інтерфакс-Україна", також постраждали офіси структурних підрозділів "Ощадбанку" та "Акордбанку", які розташовані неподалік.

Про руйнування повідомила і компанія MacPaw, чий офіс розташований у БЦ "Торонто". Вона також скасувала і перенесла всі заходи в поточному році.

Нагадаємо:

Вранці 20 грудня росіяни атакують Київ. У місті пролунала низка потужних вибухів, влада повідомила, що це працює ППО.