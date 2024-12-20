Сільпо втратило склад і товари на 400 мільйонів через нічну атаку РФ

Внаслідок атаки безпілотників 20 грудня був знищений склад замороженої продукції "Сільпо" в Бориспільському районі.

Про це повідомляє Fozzy Group.

"У ніч на 20 грудня внаслідок атаки БпЛА ворог зруйнував один зі складів мережі "Сільпо", на якому зберігалася заморожена продукція. Люди не постраждали. Однак пожежа знищила товарів на суму понад 400 млн грн. ", – йдеться в повідомленні.

Також в повідомленні додають, що команда Fozzy Group працює над переналаштуванням логістики.