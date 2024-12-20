Азербайджан рік посередникував у газових перемовинах РФ і України, але угоди не досягли

Росія та Україна не досягли угоди, яку намагався посередництвом забезпечити Азербайджан, щодо продовження транзиту російського газу через Україну до Європи.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на високопоставлене джерело в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR.

Європейський Союз та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам із Росією щодо угоди, термін якої закінчується наприкінці цього року.

Лідер Кремля Путін у четвер заявив, що укладення нової угоди з Києвом для транзиту газу до Європи вже не є можливим.

Україна, яка протистоїть російському вторгненню з лютого 2022 року, оголосила, що не продовжуватиме контракт, згідно з яким щорічно через українську територію до Європи транспортується близько 15 мільярдів кубометрів російського газу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив у четвер, що Київ міг би розглянути можливість продовження транзиту російського газу, але лише за умови, що Росія не отримуватиме за це оплату до закінчення війни. Однак ця умова навряд чи буде прийнята Москвою.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що термін дії угоди про транзит завершиться вранці 1 січня, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна". Він додав, що транзит може бути відновлений лише для неросійського газу, якщо надійде відповідний запит від Європейської комісії.

За словами джерела в SOCAR, компанія майже рік виступала посередником у переговорах між українськими та російськими енергетичними компаніями на прохання України та ЄС.

Він зазначив, що керівники високого рівня зустрічалися з представниками українських енергетичних компаній 2 травня в Стамбулі та 29 серпня у Відні, додавши: "Врешті-решт, українська та російська сторони не змогли узгодити умови."

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Нагадаємо:

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Компанія SPP, найбільший постачальник енергії в Словаччині, оприлюднила декларацію про підтримку транзиту газу через територію України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у четвер зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити можливість продовження постачання газу через територію України.

Контракту на транзит газу Росії через Україну більше не буде, але "Газпром" це "переживе", вважає лідер Кремля Путін.

О 7 ранку 1 січня 2025 року українська ГТС зможе транспортувати газ тільки неросійського походження.