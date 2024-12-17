Новини 17 грудня: Vodafone відтермінував підвищення тарифів, графіки відключення світла

Про Vodafone. Мобільний оператор Vodafone відтермінує оголошені зміни у нових тарифах.

Про облігації. АТ "Укрзалізниця" вирішила капіталізувати близько $160 мільйонів накопичених відсотків за єврооблігаціями та попросила їхніх власників відкласти виплату ще на рік.

Про графіки. У середу 18 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 07:00 до 20:00, але вимикатимуть пів черги одночасно.

Пізніше, в "Укренерго" повідомили, що графіки відключення світла застосовуватимуть лише для бізнесу та промисловості.

Про активи РФ. Європейський Союз оцінює правові та фінансові наслідки конфіскації заморожених активів Центрального банку Росії для їх використання на користь України.

Про акції "Газпрому". Акції "Газпрому" подешевшали до 106 рублів - це мінімум з 2009 року.

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