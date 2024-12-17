ЄС оцінює наслідки повної конфіскації активів РФ для підтримки України – Bloomberg

Європейський Союз оцінює правові та фінансові наслідки конфіскації заморожених активів Центрального банку Росії для їх використання на користь України.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Дипломатична служба ЄС та окремі держави-члени розглядають, чи потрібні судові рішення як правова основа для вилучення заморожених активів, чи достатньо буде проведення розрахунків завданих збитків.

На тлі ризику, що Дональд Трамп може скоротити або повністю припинити допомогу Україні, якщо стане президентом США, деякі країни ЄС намагаються відновити обговорення більш повного використання заморожених російських активів.

Однак кілька держав-членів, зокрема Німеччина, Бельгія та Люксембург, залишаються дуже стривоженими ідеєю конфіскації.

На сьогодні ЄС і країни "Групи семи" (G7) використовують прибутки, отримані з близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, для надання допомоги Україні.

За планом G7, союзники України схвалили механізм, за яким ці прибутки підкріплюють пакет кредитів у розмірі 50 мільярдів євро (52,5 мільярда доларів) для Києва.

Рішення про конфіскацію цих грошей і передачу їх Україні стане суттєвим відхиленням від поточного підходу.

Деякі держави-члени ЄС зараз аналізують, який вплив такий крок може мати на євро як валюту. Вони також оцінюють можливі наслідки того, що треті країни можуть вирішити вивести свої активи з країн, які ініціюють такі вилучення.

Міністри закордонних справ ЄС обговорили цю ідею на зустрічі в Брюсселі в понеділок. За словами джерел, це питання може знову бути піднято на саміті лідерів ЄС у четвер у Брюсселі, де країни Балтії та Швеція просуватимуть креативні способи кращого використання заморожених російських активів.

Нагадаємо:

Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського Національного розрахункового депозитарію (НРД), сума його заморожених активів близька до 70 млрд євро.