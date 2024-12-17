У середу не буде графіків відключення світла для побутових споживачів

Оновлено о 20:36.

За новою інформацією від "Укренерго", у середу 18 грудня графіки відключення світла для населення не застосовуватимуть, для бізнесу - з 07:00 до 20:00.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"18 грудня для побутових споживачів заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Але графіки для промисловості та бізнесу будуть застосовувати - з 07:00 до 20:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна отримати на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, поділені на 6 черг (груп) і 12 підгруп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги - обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень - це 4 години обмежень на добу, дві черги - 8 годин обмежень, три черги - 12 годин обмежень, чотири черги - понад 12 годин обмежень. У кожній черзі також є своя підчерга, яка дозволяє обмежити лише половину споживачів. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - відповідальність обленерго. Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

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